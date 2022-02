Escutar esta notícia Escutar esta notícia

*Brasília* – O deputado federal Pedro Lupion (DEM-PR) considerou positivos os resultados que a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) anunciou depois de reuniões em Dubai. Foram mais de US$ 50 milhões em exportações de aves, ovos e suínos.

A ABPA acredita que esses números vão chegar a US$ 1 bilhão nos próximos 12 meses. Pedro Lupion participou de ações da ABPA, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX Brasil). Ele representou o Brasil e a carne brasileira ao lado do presidente da FPA, deputado Sérgio Souza (MDB-PR).

Os parlamentares participaram de dois dos principais eventos de alimentos e segurança alimentar do mundo. O primeiro dele foi a Gulfood, a maior feira de alimentos do planeta. Nela, o Brasil contou com estande próprio que valorizava diversos produtos. Principalmente, a carne produzida no país.

“Representar nossa pecuária neste evento é um marco no meu mandato. Tanto para a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), em que sou coordenador político, como para o meu estado do Paraná, principal exportador de proteína halal para o povo árabe”, disse Lupion.

A produção da carne halal segue um método que vai de acordo com as crenças do consumidor muçulmano. Apenas para esta população, o estado do Paraná exportou mais de US$ 618 milhões de janeiro a setembro de 2021.

Expo 2020