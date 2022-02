Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, informa os requisitos para participação no Processo Seletivo da Moradia Estudantil da Instituição que será realizado em breve.

Destinada prioritariamente a estudantes regularmente matriculados nos cursos presenciais de primeira graduação da UENP, a Moradia Estudantil tem como objetivo proporcionar a permanência dos alunos na Universidade, além de assegurar a inclusão social de alunos com baixa renda.

Para se inscrever no Processo Seletivo da Moradia Estudantil, os candidatos deverão, obrigatoriamente, ter inscrição no CadÚnico. A seleção conta, ainda, com análise documental e entrevista social.

Os interessados em participar do Processo Seletivo devem estar atentos às publicações de editais no site oficial da UENP, observar a disponibilidade de vaga no Campus em que estuda, bem como providenciar a documentação necessária com antecedência junto às Secretarias de Assistência Social dos municípios onde residem.

Confira o Regimento da Moradia Estudantil AQUI.