A eleição para a reitoria da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) acontecerá no dia 25 de março. Nesta semana os professores Fábio Néia e Ricardo Campos confirmaram que irão concorrer ao pleito da única universidade estadual da região.

A UENP tem como missão atuar na produção do conhecimento científico em suas mais diversas formas e no processo de desenvolvimento regional e do Estado do Paraná, participando ativamente no trabalho de construção integral da sociedade e de seus cidadãos, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida, promovendo a democracia, a cidadania e o desenvolvimento sócio-econômico, pela valorização e socialização do conhecimento e do saber historicamente construído e constituído. São oferecidos 25 cursos de graduação, nas mais diversas áreas de conhecimento, vários cursos de pós-graduação lato sensu e três cursos de pós-graduação stricto sensu: em Ciência Jurídica, Letras e em Agronomia.

CONHEÇA OS CANDIDATOS

O Professor Fábio Antônio Néia Martini possui graduação em Fisioterapia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP/SP em 1988), pós-graduação em Educação Física Escolar (FAEFIJA em 1998) mestrado em Educação pela Faculdade Estadual de Filosofia de Jacarezinho (2003) e doutorado em Ciências do Desporto (2011) pela Universidade Trás os Montes e Auto Douro – Vila Real – Portugal com processo de revalidação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

Atualmente é professor Associado da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) lotado no Centro de Ciências da Saúde – Campus de Jacarezinho. Tem experiência na docência de diversas disciplinas na área de Fisioterapia e Educação Física, atuou como o primeiro coordenador do curso de Fisioterapia, vice-diretor da Faculdade Estadual de Educação Física e Fisioterapia (FAEFIJA), primeiro diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS/CJ) e, atualmente exerce o cargo de Diretor de Campus – Jacarezinho CJ/UENP, e, participação em Conselhos e Comissões diversas.

O Professor Ricardo Aparecido Campos é Graduado em Geografia (Licenciatura em 2000 e bacharelado em 2006), Doutor em Geografia Dinâmica Espaço Ambiental pela UEL em 2017, Mestre Especialista em Análise Ambiental em Ciências da Terra pela UEL em 2000. Docente efetivo na Graduação de Geografia (desde 2009). Experiências Administrativo-Acadêmicas: Coordenador do Curso de Geografia, Diretor de Centro CCHE/CCP, Diretor interino e Vice-Diretor no Campus de Cornélio Procópio, Coordenador da Comissão Universidade para os Índios (CUIA) da UENP, Presidente e Vice-Presidente da Comissão Universidade para os Índios (CUIA) do Estado do Paraná, líder do Grupo de Pesquisa “Geografia Física Aplicada e Análise Ambiental” da UENP, Coordenador do Projeto de Estruturação do Museu de Geociências na UENP/CCP, participação em Conselhos e Comissões: de Iniciação Científica, de Centro de Estudos, de Congregação de Campus, de Ética em Pesquisas com Seres Humanos, CONSUNI, entre outros.