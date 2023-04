Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os campi de Cornélio Procópio e de Jacarezinho da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizaram, entre os dias 10 e 14 de abril, colações de grau de 19 cursos de graduação da Instituição. Em Cornélio Procópio, os eventos ocorreram no Auditório do PDE e, em Jacarezinho, no Conjunto Amadores de Teatro (CAT). Formaram-se pela Universidade 560 estudantes.

As solenidades de colação de grau foram as primeiras a serem realizadas pela nova gestão da Reitoria, dos Campi e Centros de Estudo da UENP. Em Jacarezinho, os eventos foram presididos pelo vice-reitor, Ricardo Aparecido Campos, e pelo diretor de Campus, Luiz Fernando Kazmierczak; em Cornélio Procópio, além do vice-reitor, a diretora de Campus, Vanderleia da Silva Oliveira, também presidiu as sessões.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, expressou satisfação e orgulho pela conclusão de uma etapa tão importante para os alunos. “Como reitor desta Instituição, é uma grande alegria ver nossos estudantes se formando, prontos para enfrentar os desafios do mercado de trabalho e da vida. Vocês têm um futuro brilhante pela frente”, desejou Fábio.

Durante o discurso, o vice-reitor Ricardo Aparecido Campos celebrou a conquista dos graduados. “Nossa Instituição forma centenas de profissionais ao longo do ano, mas cada um de vocês é único. Muitas vezes, o profissional formado por nossa Universidade é o primeiro da casa a conquistar a aprovação no vestibular em uma Universidade Pública. Este torna-se o orgulho da família, pelo resultado de muita dedicação e renúncia”, disse.

A diretora do Campus de Cornélio Procópio parabenizou os recém-formados pela vitória. “É uma alegria presenciar a conclusão de mais uma etapa de suas vidas, entendendo que a UENP fez e fará diferença em suas histórias pessoais e profissionais! É nosso desejo que possam defender e difundir a responsabilidade social e ambiental com ética, exercendo suas profissões com zelo e honestidade”, acentuou Vanderléia.

Para Luiz Fernando, diretor do Campus de Jacarezinho, o momento da colação também é de reflexão sobre o acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade. “Estamos em um país em que a formação superior é, ainda, tratada como exceção ou rompimento de barreiras para muitos, ou colocada como impossível para outros. As dificuldades econômicas e sociais, muitas vezes, impedem o acesso e a permanência na universidade!”, lamentou Kazmierczak, lembrando da necessidade de mecanismos que assegurem o acesso universal e permanência de todos no ensino superior.

O diretor celebrou a perseverança dos estudantes durante a pandemia da Covid-19. “Vocês fazem parte da história! Primeiro, por terem enfrentado dois anos da graduação de forma remota. Segundo, por terem tido que pensar nas escolhas futuras em um momento tão atípico. Fazer escolhas profissionais durante o maior desafio sanitário da humanidade requer muita força, coragem e fé. Vocês se mantiveram perseverantes no desejo de continuar”, disse Luiz Fernando.

Vanderleia destacou ainda o importante papel da Universidade e dos novos profissionais. “A UENP, o sistema educacional e todos os profissionais por ela formados devem estar conscientes de que lidam com seres humanos, que possuem uma história e que devem se tornar conscientes dessa sua historicidade, para compreendê-la e, assim, buscar modificar para o bem a realidade em que vivem”, finalizou.

Em Cornélio Procópio, colaram grau os formandos dos cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Geografia, Letras – Inglês, Matemática e Pedagogia; no Campus de Jacarezinho, os cursos de Ciências Biológicas, Direito, Educação Física – Bacharelado e Licenciatura, Filosofia, Fisioterapia, História, Letras – Espanhol, Letras – Inglês, Matemática e Pedagogia. A UENP irá realizar, no dia 28 de abril, a colação de grau dos cursos do Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, e, no dia 19 de maio, e do curso de Odontologia do Campus de Jacarezinho.