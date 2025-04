A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu na última semana (16) os dados preliminares da primeira etapa da pesquisa “Paradigma do perfil dos estudantes de graduação: uma pesquisa em rede sobre o ingresso, a permanência e o egresso no sistema estadual de ensino superior do Paraná”. O trabalho, estruturado em três linhas de ação, foi custeado com recursos da Encomenda Governamental 09/23 e solicitado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) para todas as universidades estaduais do Paraná. Inicialmente foram analisados os fatores que contribuem para a evasão nos cursos de graduação.

Participaram da reunião o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, o vice-reitor, Ricardo Aparecido Campos, o coordenador do Processo Seletivo de Vestibular, Augusto Seawright Zanatta e a coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) e da iniciativa na Universidade, Rosiney Aparecida Lopes do Vale. As informações também foram compartilhadas no dia anterior com a pró-reitora de Graduação, Juliana Telles Faria Suzuki e sua equipe.

O resultado final da primeira etapa será apresentado à Seti nos dias 24 e 25 de abril, em Curitiba, marcando a consolidação das informações e o compartilhamento dos resultados obtidos em todas as universidades estaduais do Paraná.

Para o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, o material obtido através da pesquisa permitirá um diagnóstico amplo do perfil estudantil e o alinhamento estratégico dos programas e serviços prestados. “Os dados auxiliarão a criação e adequação de políticas públicas mais eficientes que resultem tanto no ingresso de novos alunos, quanto na permanência estudantil”, afirmou.

Segundo Gabriel Gustavo dos Santos, um dos integrantes da equipe e responsável pela apresentação, o objetivo é investigar os processos de ingresso, permanência e egresso no Sistema Estadual de Ensino Superior. “Em 2024, o foco foi a permanência estudantil, com ênfase na análise dos fatores que contribuem para a evasão nos cursos de graduação. A partir dessa abordagem, o projeto busca compreender as múltiplas dimensões que envolvem o fenômeno da evasão, tendo como lócus a realidade da UENP e de seus cursos de graduação”, explicou.

Além dele, a equipe que conduz o projeto na UENP é composta pelos graduandos Gabriel Villar, Amanda Teixeira Faria e Gabriela Maria Leal Santil, dos cursos de Ciências da Computação, Letras Inglês e Matemática. Integram a equipe técnica os docentes Wellington Aparecido Della Mura e Jader Maikol Caldonazzo Garbelini. A coordenação é da professora Rosiney Aparecida Lopes do Vale, responsável pelo Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE).