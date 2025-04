A PRF apreendeu na manhã desta terça-feira (22) um caminhão carregado com cerca de 3 mil celulares sem o devido desembaraço aduaneiro, durante fiscalização na BR-277, em Céu Azul (PR). A mercadoria estava escondida em um compartimento oculto no semirreboque do veículo.

Ao inspecionarem o caminhão com semirreboque baú, os agentes localizaram o compartimento escondido onde estavam os aparelhos eletrônicos de origem estrangeira, todos sem documentação legal de entrada no país.

Diante da situação, o condutor foi preso e encaminhado, juntamente com o veículo e os celulares apreendidos, à Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais. A ocorrência foi registrada como descaminho.

