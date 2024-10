Entre os dias 5 e 28 de novembro, o Circuito Cultural Sesi 2024 levará uma série de atividades culturais gratuitas a 19 cidades do Paraná. A programação inclui espetáculos teatrais e contações de histórias para todos os públicos.

A iniciativa é do Sistema Fiep, por meio do Sesi Paraná, conta com o apoio das empresas Metalesp, Thales DIS Brasil, Drabecki, PX Energy, Copacol, Fiasul e DIPANNO.

O Circuito Cultural Sesi 2024 tem como objetivo fomentar a cultura local e proporcionar momentos de lazer e aprendizado para crianças e adultos, com uma programação acessível para todos.

Nas regiões Oeste, Sudoeste e Campos Gerais, as atrações de destaque são o espetáculo teatral Encontro de Gigantes, da companhia Núcleo Ás de Paus, que mistura humor e fantasia para explorar temas como a amizade e a imaginação, e a contação de história “Histórias de Palhaço”, protagonizado pelo Palhaço Arnica, alter ego de Luís Henrique “Bocão”, com 28 anos de carreira.

Já nas regiões Norte, Noroeste e Região Metropolitana de Curitiba, o Circuito Cultural levará o espetáculo Quixotes, em que a dupla de atores mambembes conta a história do cavaleiro que acreditava poder consertar o mundo, e a contação de história “Foi Coisa de Saci”, com narração de Josiane Geroldi, da Cia ContaCausos.

Confira abaixo as datas e horários das atividades em cada cidade.

Sesi Cultura Paraná apresenta: Circuito Cultural Sesi 2024

Cafelândia – 5 de novembro

Realização: Sesi Cultura. Indústria parceira: Copacol. Mais informações: (46) 98801-2273.

– Espetáculo Encontro de Gigantes: Anfiteatro da Casa da Cultura, na Praça Brasília, 187-257, Centro, às 19h30.

– Contação de Histórias – Histórias de Palhaço: Escola Municipal Teotonio Vilela (sob agendamento).

Rio Branco do Sul – 5 de novembro

Realização: Sesi Cultura. Indústria parceira: Metalesp. Mais informações: (41) 98878-8962

– Contação de Histórias – Foi Coisa de Saci: Centro de educação João Paulo II – R. Estéfano Kaveski, 65 – Jardim Isis, às 10h e 14h (sob agendamento).

Apucarana – 19 de novembro

Realização: Sesi Cultura. Mais informações: (43) 98808-7802.

– Espetáculo Quixotes: Cine Teatro Fênix, na Avenida Curitiba, 1215, às 19h30.

– Contação de Histórias – Foi Coisa de Saci: Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, na rua Santa Helena, 192, às 10h30 e 15h30 (sob agendamento).

Planalto – 19 de novembro

Realização: Sesi Cultura. Mais informações: (46) 98801-2273.

– Espetáculo Encontro de Gigantes: Centro de Eventos Portal do Sudoeste, na Rua Pernambuco, s/n, Jardim Brasília, às 19h30.

– Contação de Histórias – Histórias de Palhaço: Escolas Municipais (sob agendamento).

Rebouças – 27 de novembro

Realização: Sesi Cultura. Indústria parceira: Drabecki. Mais informações: (41) 98878-8962.

– Espetáculo Encontro de Gigantes: Quadra do CTA – Centro de Treinamento de Adolescentes, R. Dr. Bonifácio Domingues, 357 às 15h.

– Contação de Histórias – Histórias de Palhaço: R. Dr. Bonifácio Domingues, 357 – Centro de Treinamento de Adolescentes às 9h30 e 13h30 (sob agendamento).

Rondon – 27 de novembro

Realização: Sesi Cultura. Mais informações: (43) 98808-7802.

– Espetáculo Quixotes: Casa da Cultura, na Avenida Mato Grosso, 499, às 19h30.

– Contação de Histórias – Foi Coisa de Saci: Salão da Paróquia São Pedro. Avenida Ceará, 333, às 10 e 13h30 (sob agendamento).

São Mateus do Sul – 28 de novembro

Realização: Sesi Cultura. Indústria parceira: PX Energy. Mais informações: (41) 98878-8962.

– Espetáculo Encontro de Gigantes: SAMAS KLUB: Rua Manoel Cunha Bittencourt 2100 – Vila Canoas, às 19h30.

– Contação de Histórias – Histórias de Palhaço: SAMAS KLUB: Rua Manoel Cunha Bittencourt 2100 – Vila Canoas , manhã e tarde (sob agendamento).

Paranavaí – 28 de novembro

Realização: Sesi Cultura. Mais informações: (43) 98808-7802.

– Espetáculo Quixotes: Praça dos Pioneiros – Rua Luiz Spigolon, s/n, Centro, às 19h30.

– Contação de Histórias – Foi Coisa de Saci: Biblioteca Cidadã Boulivar Penha, na Rua Washington Picorelli, s/n – Praça Thaisa Romero Dias – Conjunto Tânia Mara (Vila Operária), às 9, 10, 14 e 15h (sob agendamento).