Nem a ameaça de chuva desanimou o público que lotou as areias de Pontal do Paraná e de Matinhos para os shows gratuitos do Verão Maior Paraná nesta sexta-feira (13) no Litoral. O sertanejo Eduardo Costa e a dupla Antony & Gabriel abriram a segunda semana de shows da temporada, tocando para uma multidão que se reuniu em frente às estruturas montadas pelo Governo do Estado nas cidades.

O cantor mineiro Eduardo Costa se apresentou em Pontal do Paraná, no palco em frente ao Centro de Eventos do Balneário Marisol. Já a dupla paranaense, que é sucesso nas redes sociais com hits como “A Roça Venceu” e “Desandeiro”, animou os turistas e moradores que encheram a praia de Caiobá.

As apresentações gratuitas fazem parte da programação do Verão Maior no Litoral e contam com parceria da Renault do Brasil e apoio das prefeituras dos dois municípios. Os shows contam com policiamento reforçado e equipes de segurança privadas contratadas pelas prefeituras para garantir a segurança do público e o fluxo do trânsito nas regiões.

MATINHOS– Naturais de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro, mas estabelecidos em Londrina a oito anos, a dupla Antony & Gabriel estava animada em tocar no Litoral, local que os dois já frequentaram muito antes do sucesso.

“Estávamos muito felizes de fazer parte desse evento, na expectativa para que chegasse logo este show. A gente é do Paraná e sempre visitou o Litoral para passar as férias, é muito bacana voltar dessa forma”, disse Gabriel.

“Conhecemos muito bem o litoral paranaense, porque o pessoal da nossa região desce sempre para cá e nós também vínhamos muito. É a realização de um sonho fazer show no Litoral. Como a chuva deu uma trégua, tudo colaborou para ser uma festa linda”, completou Antony.

Quem se animou para acompanhar a apresentação não se arrependeu, e os hits da dupla, intercalados pelos clássico da música sertaneja, foram acompanhados em coro pela multidão.

Junto com a esposa Miriam, o empresário Rodrigo Aparecido da Silva, de Ibiporã, no Norte do Estado, comemorou o aniversário de 37 anos com o show da dupla que já conhece bem. “É o primeiro show que venho aqui em Caiobá, Antony & Gabriel que são lá do lado da minha cidade. É bom demais ter shows como esse no Litoral, e no dia do meu aniversário é melhor ainda”, disse.

O dentista Rhayan Fonseca, de 27 anos, estava com toda a família curtindo o show. Eles vieram de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, para passar uns dias em Caiobá e se surpreenderam positivamente com toda a estrutura do Verão Maior Paraná.

Eu cheguei faz mais ou menos uma semana e fiquei sabendo do show aqui na praia mesmo, é uma ideia muito boa, um bom momento para curtir com a família. Todos os shows que tiverem, nós vamos acompanhar”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom Paraná Turistas de todos os cantos estão aproveitando os shows. Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

PONTAL DO PARANÁ– Dono de sucessos como “Amor de Violeiro” e “Olha Ela Aí”, Eduardo Costa elogiou a iniciativa do Governo do Estado em promover shows gratuitos para a população. “É uma iniciativa maravilhosa, porque gera muito emprego indiretamente, movimenta a economia local e também faz com que as pessoas tenham férias agradáveis, podendo participar dos shows”, disse.

“Apesar de estar trabalhando, esse clima de férias é muito gostoso, o pessoal aproveita muito. É lindo ver as pessoas curtindo o show tranquilas até tarde, se divertindo, sem compromisso. A gente curte junto”, afirmou o cantor.

Além de curtir a música, a comerciante Gislaine Azevedo da Silva aproveitou o momento para ganhar um dinheirinho e disse que os shows ajudaram a movimentar o seu comércio.

“Colabora bastante com nosso trabalho. Além de trazer eventos e atrações que animam a cidade, a gente acaba lucrando também. A venda está animada”, afirmou. “A semana passada foi bem agitada, tinha muita gente, e esta semana também”.

O advogado Bruno Luiz Scremin, de 32 anos, está passando as férias no Litoral e aproveitou para curtir o show em Pontal. “Fiquei com uma expectativa boa com a produção, é uma boa oportunidade para movimentar as praias do Paraná. O balneário de Marisol é menos movimentado que outros da região, e isso abre oportunidade de trazer mais turistas para cá”, disse.

A professora Andreia Velter, de 48 anos, vem todo ano ao Litoral e aprovou as atrações do Verão Maior. “Sempre esperamos muito divertimento, muita praia e está muito legal. Este ano tem muito entretenimento, muitas atrações. Já vi o show em Caiobá, agora estou vendo aqui, e estão todos muito bons”, contou.

PRÓXIMAS ATRAÇÕES– Neste sábado (14), Eduardo Costa repete a dose e se apresenta em Matinhos. O palco de Pontal do Paraná será animado pelo Alemão do Forró. Os shows iniciaram no último fim de semana, quando milhares de pessoas se reuniram para ouvir as músicas de César Menotti & Fabiano, Jeann & Julio e Edson & Hudson.

Outros grandes nomes da música nacional, como Leonardo, Fernando & Sorocaba, Bruno & Barretto, Guilherme & Santiago e a banda Ara Ketu estão confirmados para a temporada de shows do Verão Maior Paraná, que segue até 11 de fevereiro.

O público terá a chance de acompanhar também os sucessos de George Henrique & Rodrigo, Pedro Paulo & Alex, João Bosco & Vinícius, Maria Cecília & Rodolfo e os clássicos do Trio Parada Dura.

Todas as atrações iniciam a partir das 20h com direito a playlist variada tocada por DJs e recreação das equipes da Secretaria do Esporte. Os shows contam com policiamento reforçado e equipes de segurança privadas contratadas pelas prefeituras para garantir a segurança do público e o fluxo do trânsito nas regiões.

Foto: Reprodução/Secom Paraná Antony e Gabriel agitaram a noite em Matinhos. Foto: Roberto Dziura Jr./AEN

VERÃO MAIOR PARANÁ– O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e à comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.