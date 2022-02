Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O atro Frank Pesce morreu no dia 6 de fevereiro em Burbank, Califórnia (EUA), em decorrência de complicações de demência. As informações são do site Deadline.

O astro tinha 75 anos, e começou a carreira nas telas na década de 1970. Entre as principais atuações de sua trajetória estão os filmes “Top Gun”, “Um Tira da Pesada”, além de séries como “Kojak” e “Miami Vice”.

Segundo a namorada do ator, Tammy Scher, ele sempre dizia a frase

“Eles fazem filmes sobre caras como eu”.

Essa frase deverá ficar registrada em sua lápide.

Ele era amigo de Tony Danza e Sylvester Stallone, com quem atuou no filme “Os Mercenários 3” e “Creed: Nascido Para Lutar”.