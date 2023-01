Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O espetáculo teatral “Mortes ardentes, Paixões enterradas” estreia no final do mês de janeiro e fevereiro nas cidades de Santo Antônio da Platina, Cambará e Jacarezinho, todas no norte pioneiro do estado.

A peça que marca o reencontro das atrizes e palhaças Adelvane Néia (Jacarezinho) – Palhaça Margarida e Silvia Leblon (São Paulo) – Palhaça Spirulina e promete muita comédia e emoção nos palcos da região! A direção fica por conta da premiada diretora Rhena de Faria (São Paulo). A produção de Jacarezinho é de Renan Bonito – CNX Produções Culturais. Nas redes sociais da produtora você encontra maiores informações e divulgações.

As apresentações gratuitas acontecerão sempre às 21h nos dias 30 e 31 de janeiro no Teatro SESI em Santo Antônio da Platina/PR; 02 e 03 de fevereiro no Espaço Cultural Profa Nilza Furlan em Cambará/PR e para encerrar a temporada de estreia nos dias 25 e 26 de fevereiro no Arena do Teatro C.A.T. em Jacarezinho. Ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão. Abaixo endereços e links dos eventos no facebook.

Projeto CELEBRAÇÃO

O espetáculo faz parte do projeto “Celebração: pesquisa continuada da palhaçaria e da figura feminina no teatro” realizado através do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (PROFICE) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná , com o apoio da COPEL. Com o objetivo de dar continuidade à pesquisa da atriz e palhaça Adelvane Néia, de Jacarezinho, criando um espetáculo original e inédito na cidade.

Através do projeto foi possível reunir na equipe do espetáculo profissionais de Jacarezinho e região, e de outras cidades como Londrina, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro que se deslocaram até a cidade para a criação da obra.

SERVIÇO

Espetáculo: Mortes ardentes, paixões enterradas

Dias 30 e 31/01 em Santo Antônio da Platina/PR

Às 21h no Teatro SESI

Evento no Facebook: https://fb.me/e/3RkLSz2oE

Dias 02 e 03/02 em Cambará/PR

Às 21h no Espaço Cultura Profa. Nilza Furlan

Evento no Facebook: https://fb.me/e/2hhTG4Ojw

Dias 25 e 26/02 em Jacarezinho/PR

Às 21h no Arena do Teatro C.A.T.

Evento no Facebook: https://fb.me/e/2wZq4ACTR

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 60 minutos

Realização Humatriz Teatro

Produção CNX