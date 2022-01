Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Admir Uduvic da Silva, empresário do humorista Batoré, que morreu nessa segunda-feira (10/1) em São Paulo, aos 61 anos, afirmou que o filho do comediante não sabia sobre o câncer do pai. Ele estaria fazendo apenas um tratamento contra depressão.

“O filho me disse que não sabia sobre câncer, como está sendo falado, e o único tratamento que fazia era contra depressão”, declarou Silva, ao portal G1, durante o velório do humorista, que aconteceu nesta terça-feira (11/1) em São Paulo.

