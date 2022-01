Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O município de Santo Antônio da Platina/PR registrou na madrugada desta quarta-feira (12) a 156ª morte por complicações da Covid-19. Genisse R.S, 75 anos, estava internada na UTI do Hospital Regional do Norte Pioneiro e é o primeiro óbito na cidade em 2022 em decorrência do vírus, cuja disseminação ocorre de forma desordenada e reascende o alerta para os cuidados redobrados com a saúde.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na noite de terça-feira (11) pela Secretaria Municipal de Saúde, 732 moradores estão infectados com o vírus e 503 casos suspeitos são investigados.

Os dados epidemiológicos mostram que 8.053 moradores testaram positivo para Covid-19 desde o início da pandemia, destes 7.166 se recuperaram.