A Marques de Sapucaí recebeu o Desfiles das Campeãs nesse sábado (30/4). Entre os diversos famosos que curtiram o rescaldo do Carnaval 2022, estava o surfista Gabriel Medina, que acabou comentando os rumores de que seu “parça”, Neymar, teria ficado com a sua ex, Yasmin Brunet.

“A gente é muito exposto, né? Não tem escapatória. Eu tenho uma amizade, eu sei o que está acontecendo e é f*** porque tem jornalista que leva para o lado do clickbait e acaba soltando essas notícias”, começou Medina, em entrevista à Quem.

No bate-papo no camarote, o surfista disse acreditar que o suposto romance não passa de um boato e ainda declarou-se ao amigo jogador de futebol.

