Após 30 anos do assassinato de Daniela Perez, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que os assassinos Paula Thomaz e Guilherme de Pádua paguem uma indenização de R$ 480 mil, cada um, para Glória Perez, mãe da atriz. A ação foi protocolada em 2005 e decidida em 2017. A autora pedia o cumprimento de sentença por danos morais de uma vitória judicial que havia obtido contra os assassinos em 2002.

Segundo o site Notícias da TV, que teve acesso aos autos do processo, o desembargador que analisou a ação, Paulo Gustavo Horta, da 7ª Câmara Cível do Rio de Janeiro, deu também ordem para execução de penhora do atual apartamento de Paula e de seu marido, Sérgio Rodrigues Peixoto.

Após derrota, Paula ajuizou ação de autoinsolvência, com a alegação de que não possuía patrimônio para saldar a dívida. Gloria Perez recorreu, entrou com um novo processo e conseguiu, na 1ª Vara Empresarial do Rio dede Janeiro, no fim de 2021, uma decisão de execução da dívida.

