Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Google lançou óculos capazes de traduzir em tempo real as conversas. Segundo o diretor de gerenciamento de produtos da empresa, Eddie Chung, a ideia é quebrar as barreiras linguísticas entre as pessoas.

Ele é chamado de “legendas para o mundo”. A empresa já adiantou que o dispositivo não tem uma câmera incorporada.

O produto foi apenas um dos diversos que a empresa revelou em sua conferência anual de desenvolvedores, na última quinta-feira (12).

Lucro

A venda de mais este hardware pode ajudar o Google a aumentar o lucro, mantendo os usuários em sua rede de tecnologia, sem precisar dividir as vendas de anúncios com fabricantes de dispositivos como Apple e Samsung, que ajudam a distribuir seus serviços.

A data de lançamento desses óculos ainda não foi informada.

Smartwatch

A empresa também anunciou seu primeiro smartwatch para competir com o popular produto da Apple.

O Google Pixel Watch possui uma tela circular, imitando a maioria dos relógios de pulso clássicos.

O dispositivo foi desenvolvido principalmente pela Fitbit, adquirida em janeiro de 2021, e inclui integração de rastreamento de saúde baseada em Fitbit.

A empresa também anunciou o lançamento de um tablet em 2023 e de um smartwatch que estará à venda no fim deste ano, revelando uma estratégia para oferecer um grupo de produtos comparáveis aos da Apple.

Com informações de IstoÉ Dinheiro