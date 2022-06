Irandhir Santos sofre acidente com cavalo nos bastidores de Pantanal e é operado

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Irandhir Santos estaria passando por um verdadeiro perrengue durante as gravações de Pantanal, da TV Globo. Isso porque, de acordo com Lucas Pasin, colunista do Splash, do UOL, o ator teria caído do cavalo, sentido fortes dores e voltado para Recife para passar por uma cirurgia no ombro.

Ainda de acordo com o jornalista, o artista foi levado, inicialmente, para um hospital em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas, com a informação da operação, teria optado por voltar ao Recife para ficar ao lado da família. O famoso teria ficado internado em um hospital da capital de Pernambuco. Com o retorno previsto para o Pantanal na próxima semana, Santos ainda passa por sessões de fisioterapia.

A reportagem do Metrópoles entrou em contato com a assessoria da Globo mas, até a publicação desta reportagem, não obteve resposta. O espaço segue aberto para pronunciamento.