Lembra do menino autista brasileiro que montou uma réplica da Estátua da Liberdade com 1.600 peças de Lego em 5 horas e meia, em 2019? Agora o Davi de Oliveira Garcia está com 13 anos e foi além: ele montou um globo terrestre de quase 2.600 peças.

“A construção do planeta Terra durou 9 horas e 20 minutos de raciocínio, paciência e determinação. Foram 2.595 peças”, contou toda contente a mãe dele, Raphaella de Oliveira, em entrevista ao Só Notícia Boa.

Davi está na 8° série e estuda na escola Dom João, na Serra no Espírito Santo e é apaixonado por construções e Lego, é claro!

“Cada dia mais ele tem evoluído em suas construções, e isso enche meu coração de orgulho e emoção”, disse Raphaella.

A descoberta do autismo

Ele foi diagnosticado com autismo leve quando tinha 6 anos. “A princípio tinha sido diagnosticado com TDAH com 4 aninhos”, contou a mãe.

“Agora ele se socializa bem, apesar da dificuldade na fala (melhorou muito), é comunicativo e carismático. O que é de interesse dele, aprende muito rápido, nunca se importou com barulhos, costumo dizer que ele gosta da bagunça”, brincou Raphaella.

Ela conta que sempre incentivou o filho a superar desafios.

Diagnóstico não define destino

A alegria deste momento também faz a mãe lembrar do medo que teve quando descobriu que o filho era autista.

“No começo da descoberta do Autismo foram tantas inseguranças, inseguranças que com o tempo foram deixadas para trás e foram se transformando em orgulho e emoção”.

Para pais de primeira viagem que passam pelo mesmo medo, Raphaela deixou uma mensagem:

“Nunca duvide da capacidade de um Autista. Diagnóstico não define destino. Autismo não é o fim”, lembrou.

Parabéns Davi, você é um orgulho para todos nós!