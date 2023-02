Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As tradicionais Caminhadas Noturnas do Parque Estadual de Vila Velha, localizado em Ponta Grossa/Pr, e muito aguardada pelos visitantes, já estão com o calendário definido para o primeiro semestre de 2023, e a primeira caminhada acontece no próximo sábado, dia 4 de fevereiro.

O trajeto da caminhada é de cerca de 4,5 km, ladeando os blocos de arenitos até chegar na icônica Taça, quando os participantes retornam, após a contemplação, partindo para o ponto especial de observação ao telescópio.

Como acontecem atualmente, sendo guiadas pelo professor Matheus Frare, as Caminhadas Noturnas são sucesso no Parque há vários anos, porém, desde 2021, elas têm um novo formato, com foco na instrução e astronomia e curiosidades que são repassadas aos participantes ao longo do trajeto.

Lua vai.

As caminhadas são realizadas preferencialmente em noites de Lua nova e Lua cheia. “Em quesito astronômico, noite de Lua nova é o ideal pois ela não estará no céu ofuscando os demais alvos de observação, que são bem mais tênues. Em Lua nova pode-se observar muito mais estrelas, bem como objetos de céu profundo, como nebulosas (berçários de estrelas), galáxias, aglomerados de estrelas e a própria Via Láctea. Em Lua cheia, o diferencial é justamente poder enxergar a Lua de pertinho, em grande detalhe, cheia de brilho”, detalha Frare em relação a observação dos astros nas duas fases lunares.

Quem participa da Caminhada Noturna consegue observar a olho nu diversos astros, porém, isso depende muito da época do ano e das condições do céu. “Conseguimos observar planetas, constelações de estrelas, a mancha da nossa própria galáxia cruzando o céu, nebulosas, galáxias vizinhas, em alguns casos, isso inclui a galáxia de Andrômeda: o objeto mais distante que se pode ver consistentemente a olho nu, aglomerados de estrelas, meteoros (estrelas cadentes), satélites artificiais (Hubble, ISS, entre outros)”, revela o especialista.

De olho no Pôr do Sol

Quem optar por participar a Caminhada Noturna, deve ficar atento ao relógio, pois ela é realizada horários distintos de início conforme a época do ano.

“A caminhada inicia por volta de 20 a 30 minutos após o pôr do Sol. Ao longo do ano, os horários de pôr e nascer do Sol variam, seguindo as estações do ano, de modo que no inverno temos noites mais longas do que dias (caminhada começa mais cedo), e no verão dias mais longos que noites (caminhada começa mais tarde)”, explica Matheus.

Visão privilegiada

Ao fim da caminhada, um potente telescópio, posicionado estrategicamente em um ponto de observação dentro do Parque Vila Velha, revela aos participantes detalhes do céu visto anteriormente a olho nu. “Contamos com um telescópio newtoniano de abertura de 16 polegadas. Isso significa que o equipamento consegue captar cerca de 4000x (quatro mil vezes mais) luz do que o olho humano, permitindo que enxerguemos objetos muito mais longínquos do que somos capazes de ver naturalmente. O equipamento também é computadorizado, rastreando automaticamente o objeto de desejo no céu para facilitar a observação pelo visitante. Esse nível de equipamento geralmente é exclusivo para pesquisa em observatórios astronômicos, raramente estando disponível ao público em geral no Brasil”, completa o especialista.

Para quem deseja conhecer o Parque Vila Velha de uma maneira diferente e observar o céu, recomenda-se que para a Caminhada Noturna o participante use calçados e roupas confortáveis, levando em consideração a queda de temperatura durante a noite. Não é necessário trazer lanternas. Recomenda-se não marcar outro compromisso na noite do evento, uma vez que ele termina tarde. E, para melhor experiência, desligar-se de tecnologias como telefone celular para que se possa dar toda a atenção à visão e olfato, enriquecendo a experiência.

Os ingressos para as datas do primeiro semestre de Caminhadas Noturnas já estão disponíveis no site do Parque.

Sobre o Parque Vila Velha

Localizado a uma hora de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro parque estadual criado no Paraná, em 1953, e atualmente é uma concessão do Governo do Estado do Paraná, por meio do Instituto Água e Terra, à Soul Vila Velha, uma empresa do Grupo Soul Parques.

Mais informações podem ser obtidas no site www.parquevilavelha.com.br e nas redes através do @parquevilavelha