Sérgio Reis volta atrás e diz que participará do último episódio de ‘Pantanal’

Sérgio Reis fará uma participação no último capítulo da novela Pantanal, que vai ao ar no próximo dia 7. Questionado, em entrevista para o jornal Folha de S.Paulo, se havia se sentido esnobado por não ter sido chamado para participar do remake da novela, Reis havia negado, mas descartou, na ocasião, a possibilidade de qualquer participação.

“Não quero me aliar à Globo, não vou ajudar a Globo em nada. Eu sei que eu dou bom Ibope.” Em outro momento da entrevista, o cantor e compositor, que apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, completou: “Quem é Bolsonaro eles não põem. Entendeu? Aí eu não vou”.

Reis interpretou o personagem Tibério na versão de 1990, hoje encenado pelo cantor Guito. Agora, uma cena que vazou dos bastidores o mostra cantando “Chalana”, clássico de Arlindo Pinto e Mario Zan eternizado nas vozes de Almir Sater e do próprio Sérgio Reis. Na sequência, ele é acompanhado por Gabriel Sater, filho de Almir, e Guito.