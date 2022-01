Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Suzana Alves, a eterna Tiazinha, deu uma entrevista ao podcast Inteligência Ltda, canal do YouTube, e negou que tenha tido um romance com Daniel. Segundo ela, tudo não passou de uma fantasia da cabeça do cantor. Ela, inclusive, entrou com uma ação para que ele retirasse uma passagem do livro biográfico dele.

Ela contou ao apresentador Rogério Vilela que tudo não passou de uma fantasia do cantor. “Eu não tive nenhum relacionamento com o Daniel. Foi o Daniel que escreveu no livro dele. É que ele teve, eu acho, um amor platônico. Para mim foi amor platônico. Mandei uma intimação para ele [para tirar essa informação do livro, na época em que foi lançado]”, começou.

