Tiago Leifert foi recebido nessa sexta-feira (10/9) por Ana Maria Braga no Mais Você para falar sobre a decisão e sair da Globo. Logo no início do programa, a apresentadora brincou com a situação dizendo que a entrevista tinha como objetivo manter a tradição de receber todos os eliminados do BBB.

Em seguida, adotando um tom mais sério, disse que esta sexta-feira “vai ficar marcada” em sua vida e encheu Leifert de elogios. “Pra qualquer pessoa que você pergunte, em qualquer rodinha, ele é unanimidade”, disse.

No bate-papo, Tiago afirmou que sempre sonhou em trabalhar na empresa, onde seu pai, Gilberto Leifert, atuou como executivo até 2018. “Muito além de um emprego. Sair daqui é sair de casa real. Estou sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu cheguei em 2001 pros meus pai e disse que queria morar fora”, disse. “Eu nunca sonhei ser apresentador, estar na frente da câmera. Eu queria trabalhar na Globo. O porquê eu não sei”, completou.

Apesar de ter realizado o sonho nas áreas de esporte e entretenimento da Globo, ter conquistado os fãs do BBB e ser um dos queridinhos de Boninho, Tiago contou que chegou a um momento onde não estava mais se sentindo feliz.

“A epifania veio nessa pandemia, com minha esposa [Daiana Garbin] grávida”, contou. “Um dia cheguei em casa depois do programa e ela me disse animada: ‘o programa foi maravilhoso’. E eu respondi: ‘É, foi’. ‘Mas você não está feliz?’. E eu respondi: ‘Não, não tô feliz. Não fiz mais que a minha obrigação””, lembrou ele, dizendo que o episódio em questão ocorreu em um dia de recorde no BBB.

