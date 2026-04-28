A banda Primeira Dose, de Jacarezinho (PR), lançou no dia 12 de abril o single “Ocupado Demais”, uma faixa que marca uma nova fase do grupo, tanto sonora quanto estética.

Produzida em Maringá, a música conta com produção de Samuel Amaro e mixagem assinada por Dondá. O lançamento reforça o amadurecimento da banda, que vem consolidando sua identidade dentro do pop alternativo com influências brasileiras e uma abordagem contemporânea.

Escrita pelo vocalista Marcos do Valle, “Ocupado Demais” nasce de uma experiência pessoal: um relacionamento que não deu certo. A música surge como um processo de libertação emocional, traduzido em uma sonoridade envolvente e em uma letra direta, que dialoga com o público de forma íntima e atual.

“Estamos produzindo muita coisa neste momento. Estamos focando na criação de todo esse material. Nosso primeiro EP trazia um conteúdo mais denso e de lá pra cá, conseguimos nos encontrar musicalmente e agora sim, estamos conseguindo expressar tudo o que gostaríamos”, afirma Marcos do Valle, vocalista da banda.

Além da música, o lançamento também se destaca pela proposta visual. Com uma identidade marcante, o clipe de “Ocupado Demais” traz a banda tocando instrumentos de brinquedo, enquanto um celular — também de brinquedo — se torna o elemento central da narrativa, conectando todas as ideias da divulgação.

A proposta reforça o conceito da faixa, que aborda as relações na era da distração e da hiperconectividade, trazendo uma crítica sutil e criativa ao cotidiano contemporâneo.

“Ocupado Demais” já está disponível nas plataformas digitais e representa mais um passo importante na construção do novo momento da Primeira Dose, que segue trabalhando em novos lançamentos e no desenvolvimento de seu próximo projeto autoral.

Sobre a Primeira Dose

A Primeira Dose é uma banda independente de Jacarezinho (PR) que vem se destacando por sua proposta autêntica, unindo elementos do pop alternativo com influências brasileiras e uma estética moderna. O grupo vive atualmente uma fase de intensa produção criativa, preparando novos trabalhos que reforçam sua identidade artística.

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Site: www.primeiradose.com.br

Ouça “Ocupado Demais”: https://open.spotify.com/intlpt/track/2d7ZYvCLlyHfkdqU7QCRCQ