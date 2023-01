Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Olha a virada na vida desse ex-vendedor de praia. O carioca, Rafael Soares, 39 anos, ficou simplesmente milionário com a sua franquia de recargas de celulares, chamada Santa Carga. Isso depois de várias cabeçadas na vida e algumas falências!

Rafael começou ainda muito novo a trabalhar na praia de Copacabana (RJ) vendendo salgados para ajudar em casa. Ora ajudando o pai a vender caldo de cana, ora indo à praia vender os quitutes da mãe, ele não tinha medo de trabalho. E ele é só gratidão pelo conseguiu na vida:

“Hoje temos mais de 105 franqueados que contam com 340 unidades no Brasil. Agradeço ao espetacular time Santa Carga que faz acontecer todos os dias”, escreveu Ricardo em suas redes sociais ao anunciar o sucesso da empresa que já faturou R$ 5 milhões.

Família simples

Filho de pai soldador e mãe que produzia e vendia salgados e sanduíches na praia de Copacabana, Rafael começou a trabalhar com apenas 12 anos para ajudar os pais.

E o dom de empreendedor apareceu cedo. Aos 17 anos, com o falecimento do pai, ele foi convidado a trabalhar como auxiliar de escritório durante três meses na empresa em que o pai atuava como soldador. Lá, conseguiu juntar um dinheirinho e investir no seu primeiro negócio, um bar, que levou virou outro negócio.

Jovem empreendedor

Rafael então fechou o bar e abriu ali uma loja de informática. O antigo chefe, sabendo da nova empreitada, ajudou o rapaz a investir no negócio. Em um ano, já eram cinco lojas em Duque de Caxias.

Porém, com a má gestão financeira, Rafael teve a sua primeira falência. Anos depois ele investiu em uma lan house. Ele passou por anos de tentativas e falências, quando em 2013 investiu novamente em um bar.

E foi justamente no bar que aconteceu o prejuízo do garçom que derrubou água no iPhone. Rafael então investiu R$ 1,5 mil para formatar um caixote que guardasse os equipamentos e tivesse pontos para carregar os aparelhos. Com toda a experiência que já tinha, percebeu que essa ideia tinha futuro.

Ex-vendedor de praia e milionário

E deu certo! O negócio cresceu tanto que Rafael vendeu o bar e investiu na Santa Carga, uma empresa multifuncional que, por meio de um totem, oferece um carregador turbo para recarga de celular, ponto de Wi-Fi e painel digital para anúncios publicitários e notícias locais.

Em 2021, o negócio virou franquia. De lá para cá, a Santa Carga prosperou.

A empresa faturou R$ 5 milhões e ele quer crescer cada vez mais!

Incrível a sua história Rafael!