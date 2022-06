Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Associação Turística do Norte Pioneiro do Paraná, Atunorpi esteve representada no encontro integrado do Paranapanema, onde foram discutidas pautas importantes para gestão de recursos hídricos. O 5º Encontro Integrado do Paranapanema promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBH Paranapanema) aconteceu no início de junho em Avaré (SP).

O presidente da Atunorpi, Welington Bergamaschi, esteve presente no evento no Hotel Berro D’Água e falou a respeito. “Este encontro é de extrema importância para ampliar os diálogos e as troca de experiências, além da união das agendas para melhorar a Bacia Hidrográfica e garantir às necessidades mínimas para o desenvolvimento do Turismo nas margens das represas”, destacou.

O objetivo do encontro foi estabelecer diálogo, mobilização e a integração dos membros dos sete comitês que estão instalados na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (CBHs Alto Paranapanema, Médio Paranapanema e Pontal do Paranapanema, em São Paulo; Piraponema, Tibagi e Norte Pioneiro, no Paraná; e o Comitê interestadual do Rio Paranapanema, composto por representantes dos dois estados e da União)