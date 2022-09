Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Auxílio Brasil é um programa que integra em um só várias políticas públicas de assistência social, educação, saúde, e emprego, por meio da transferência direta e indireta de renda. Atualmente valendo R$ 600, uma proposta do Orçamento enviada pelo governo Jair Bolsonaro para o Auxílio Brasil 2023 e seus futuros preços já foi enviada.

Neste sentido, o valor atual de R$ 600 é uma atualização específica para o final de 2022. Normalmente, o benefício vale R$ 400. Os R$ 200 extra fazem parte de uma PEC do governo que vem concedendo benefícios em meio ao período eleitoral, mas tal valor deixará de fazer parte da proposta a partir de dezembro.

Qual será o valor do Auxílio Brasil em 2023?

Por meio da proposta do Orçamento do próximo ano, foi informado que não existe previsão de aumento para o Auxílio Brasil 2023. Deste modo, o valor médio que está incluído no texto é de R$ 405, assim como o benefício normalmente pago fora da época de eleições de 2022.

O Auxílio Brasil 2023 possui um orçamento que deve contemplar cerca de 21,64 milhões de famílias, que é mais de um milhão acima do número sendo atendido atualmente, de 20,2 milhões. Desta maneira, a expectativa do governo é de injetar R$ 105,7 bilhões no programa no ano que vem, mas sem o aumento de R$ 2022.

O Auxílio Brasil 2023 possui um orçamento que deve contemplar cerca de 21,64 milhões de famílias, que é mais de um milhão acima do número sendo atendido atualmente, de 20,2 milhões. Desta maneira, a expectativa do governo é de injetar R$ 105,7 bilhões no programa no ano que vem, mas sem o aumento de R$ 200.

O Ministério da Economia ainda informa sobre questões em relação ao núcleo básico do programa. O Auxílio Brasil é composto por três benefícios distintos, com o objetivo de promover o desenvolvimento infantil e juvenil, justamente por meio da transferência de renda. São eles:

Benefício Primeira Infância, oferecido às famílias com crianças de 0 a 36 meses incompletos;

Benefício Composição Familiar, oferecido às famílias com gestantes e pessoas de 3 a 21 anos incompletos no grupo familiar;

Benefício de Superação da Extrema Pobreza, oferecido às famílias que não tenham conseguido superar a faixa de extrema pobreza, composta pela renda familiar mensal per capita de até R$ 89.

E o Auxílio Gás em 2023?

Além do Auxílio Brasil 2023, a proposta orçamentária também incluía valores sobre o Auxílio Gás, prevendo R$ 2,2 bilhões destinados para o programa. Este benefício foi criado para ajudar famílias de baixa renda a comprar gás de cozinha, com parcelas pagas a cada dois meses.

Ainda em agosto, o benefício passou a custear 100% do valor médio do botijão, em torno de R$ 110. A partir de janeiro de 2023, porém, o pagamento volta a ser de 50% do valor do botijão