Um cadáver foi encontrado dentro de um rio, na área central de Jaguariaíva, durante a manhã desta quinta-feira (22). Populares que transitavam pelo local e moradores vizinhos acionaram a Polícia Militar. As informações são do jornal Folha Extra.

De acordo com a apuração feita até o momento, o corpo da vítima, que é do sexo masculino, estava submerso próximo a uma ponte das pontes sobre o Rio Capivari, que corta a zona urbana de Jaguariaíva.

Policiais civis e militares foram até o local e isolaram a área no aguardo de agentes do IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Grossa, que deverá recolher o corpo e trabalhar para a identificação da vítima.