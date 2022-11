Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O evento de promoções mais esperado do ano, a Black Friday, acontece nesta sexta-feira (25) e deixa os consumidores ‘agitados’ com as diversas ofertas e descontos que as lojas podem oferecer.

Pensando na melhor forma de ajudá-los, o RIC Mais separou os produtos mais buscados. Entre eles, estão os eletrônicos e eletrodomésticos.

O site ZOOM possui uma ferramenta que possibilita ao comprador o acesso aos produtos mais buscados e com o menos valor, confia a lista abaixo: