Um homem de 32 anos, morreu após levar um tiro, o disparo ocorreu de forma acidental, a arma foi acionada pelo cachorro da vítima. O caso foi registrado no domingo (27), em Samsun, na Turquia.

A vítima identificada como Ozgur Gevrekoglu, estava caçando com um amigo e quando estava se preparando para ir embora, o cachorro se aproximou e pulou nas costas do tutor, acidentalmente o cão pressionou o gatilho da arma efetuando o disparo.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Segundo o jornal, Vitrin Haber, o amigo da vítima foi detido como suspeito de ter efetuado o disparo, porém foi liberado, pois até o momento, os investigadores não encontraram nenhuma evidência de crime.

Contudo, segundo o New York Post, alguns meios de comunicação turcos afirmam que Gevrekoglu foi realmente assassinado, e a desculpa do cachorro foi um encobrimento do crime.