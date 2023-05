Escutar esta notícia Escutar esta notícia

De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao longo do primeiro trimestre de 2023, a taxa de desemprego alcançou a marca de 8,8% no Brasil, resultado que representa um aumento de mais de 10% no número absoluto de desocupação no país, em relação ao trimestre anterior.

Apesar de ser descrito como um movimento natural de retração no número de vagas de trabalho, pela coordenação de Trabalho e Rendimento do IBGE, e de ter sido encarado com otimismo pelo mercado — por ter ficado abaixo da expectativa que era de 9% — esse resultado impacta negativamente a vida de mais de 9 milhões de brasileiros, que buscam alternativas para se reposicionar e evitar cair na parcela da população que sofre com o desemprego de longa duração.

Entre as alternativas para fugir do percentual, o Índice de Confiança Robert Half (ICRH) demonstra que a chave pode estar na qualificação. De acordo com o levantamento, a taxa de desemprego para profissionais qualificados ficou em apenas 4,5%, no segundo semestre de 2022, valor que corresponde à metade da média nacional. A qualificação apontada pelo ICRH não é apenas referente ao Ensino Superior, mas também a cursos que podem contribuir de modo complementar para fazer com que os currículos dos profissionais se tornem mais atrativos.

Segundo o balanço da plataforma pioneira em empregabilidade e educação, Refuturiza, os trabalhadores brasileiros também já identificaram o potencial dessas qualificações e, ao longo do primeiro trimestre de 2023, investiram majoritariamente em cursos complementares com potencial de transformar seus currículos, confira quais são eles:

Idiomas

Com destaque às modalidades de Inglês e Espanhol, cursos de idiomas se apresentam como uma das qualificações campeãs de busca ao longo do primeiro trimestre de 2023, na plataforma Refuturiza. Com cerca de 80h de duração por nível, as aulas permitem que os alunos compreendam questões relacionadas à fala e à escrita em outros idiomas, além de ter acesso a certificados de conclusão.

Informática

De Informática Básica a Excel, cursos relacionados à Tecnologia da Informação também estão entre os mais procurados pelos alunos da Refuturiza, entre os meses de janeiro e março de 2023. A procura por cursos nesse setor visa responder à demanda do mercado, cuja procura por profissionais que saibam lidar com TI cresceu 600% nos últimos anos, segundo a CNN.

Administração

Campeão de buscas no primeiro trimestre de 2023, o Curso de Administração da Refuturiza, oferece aos profissionais capacitações sobre como se comunicar melhor, desenvolver um planejamento estratégico competitivo e aproveitar oportunidades da economia da informação. A majoritária procura por essa área revela que os profissionais têm buscado dinamizar sua atuação no mercado atual.