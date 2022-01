Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Os trabalhadores que decidirem fazer retiradas anuais do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) podem consultar as datas do saque-aniversário e os prazos de adesão ao sistema. Quem opta por essa modalidade recebe um saque anual, mas perde o direito de ter acesso a todo o saldo do FGTS se for demitido sem justa causa. A adesão a esse tipo de modalidade de saques não é obrigatória.

Segundo a Caixa, o período de saques começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e os valores ficam disponíveis para a retirada até o último dia útil do segundo mês subsequente. Além disso, os trabalhadores precisam fazer a adesão a esse tipo de saque no mês de aniversário para receber o pagamento no mesmo ano.

Os aniversariantes de janeiro que têm saldo no FGTS podem fazer a adesão até o dia 31 de janeiro.

O dinheiro poderá ser retirado até o dia 31 de março das contas ativas (do emprego atual) ou inativas (de trabalhos anteriores).

Segundo a Caixa, mais de 1,3 milhão de trabalhadores têm direito ao saque em janeiro, incluindo os que contrataram a antecipação do saque-aniversário, tipo de empréstimo oferecido por instituições financeiras, com cobrança de juros.