A indústria paranaense registrou mais de 40 mil novos postos de trabalho formais entre janeiro e outubro de 2024, reforçando sua relevância como motor de geração de empregos no estado. De acordo com dados do Novo Caged, divulgados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério do Trabalho, o setor foi responsável por 25% de todas as vagas criadas no Paraná no período, consolidando-se como o segundo maior empregador do ano.

O setor emprega atualmente cerca de 799 mil trabalhadores no estado. O número de contratações até outubro representa um crescimento de 136% frente ao mesmo período de 2023, sinalizando um mercado de trabalho mais aquecido e com melhores condições salariais neste ano.

Somente em outubro, o setor industrial no Paraná registrou um saldo de 3.063 novos empregos formais, representando 30% dos 10.132 postos totais gerados no estado no mês. Apesar de uma leve desaceleração em relação a setembro, com uma queda de 4%, o desempenho foi 18% superior ao mesmo mês do ano anterior. Nos últimos 12 meses, de novembro de 2023 a outubro de 2024, a indústria acumulou a criação de 30.566 empregos, número sete vezes maior que o registrado no mesmo intervalo do ano anterior.

Entre os segmentos que mais se destacaram no mês de outubro estão a fabricação de produtos de metal, que gerou 457 novas vagas, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, com 446 postos, e borracha e material plástico, que contratou 440 trabalhadores. Outros setores que também impulsionaram o saldo positivo foram alimentos, com 434 vagas, e automotivo, que empregou mais 334 pessoas. Em contrapartida, algumas áreas enfrentaram retração, como confecção e vestuário, que teve 159 postos de trabalho encerrados, além de couros e calçados (-65) e equipamentos eletrônicos (-34).

Segundo a Fiep, o desempenho expressivo da indústria em 2024 reflete a resiliência do setor diante dos desafios da economia nacional, como a recente elevação da taxa básica de juros. O aumento no número de contratações também indica um cenário de maior confiança na economia, com as contratações sazonalmente impulsionadas pela demanda de fim de ano e os preparativos para atender ao Natal e Ano Novo. Além disso, a previsão de crescimento do PIB, revisada para +3,17% no último Relatório Focus (22/11), traz expectativas positivas para a continuidade do avanço industrial no estado.