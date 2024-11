Na tarde de terça-feira (26), um roubo em uma área rural de Carlópolis/PR, mobilizou a Polícia Militar.

De acordo com informações do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), quatro homens encapuzados, armados e em um Chevrolet Prisma prata, invadiram uma propriedade rural e roubaram dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas.

Após o crime, os assaltantes fugiram com o veículo. Em seguida, as equipes da Polícia Militar iniciaram as buscas na região na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento não há informações sobre prisões ou recuperação dos itens roubados.

A PM reforça o pedido de informações que possam auxiliar nas investigações do caso por meio do telefone 190.