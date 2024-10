A primeira edição do Encontro Paranaense de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade (EPMAIS), será realizada pela Fiep nos dias 29 e 30 de outubro, no Campus da Indústria do Sistema Fiep. O evento, gratuito e aberto ao público, reunirá especialistas da Fiep, representantes da indústria e autoridades públicas para debater tendências e práticas sustentáveis no setor industrial. O objetivo é fomentar a adoção de práticas como logística reversa e economia circular, além de discutir a implementação dos princípios ESG na indústria.

O coordenador do Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Fiep, Nilo Cini Júnior, explica que diferente de 2023, quando a Fiep realizou o Seminário de Paranaense de Logística e Reversa, cujos resultados foram muito satisfatórios, este ano o evento será ainda maior, o EPMAIS. “Com esta nova proposta, queremos que a dinâmica do evento proporcione a realização de palestras, apresentação de cases, divulgação de programas relacionados aos temas, possibilitando, assim, uma visão das tendências e inovações e a busca de soluções sustentáveis.”

O EPMAIS terá uma programação composta por painéis temáticos, palestras e feira de exposições. Serão quatro painéis centrais que tratarão das principais questões ligadas ao meio ambiente industrial, como agenda ESG da indústria, mudanças climáticas e mercado de carbono, logística reversa e economia circular. O evento também abrigará a 7ª edição do Seminário Paranaense de Logística Reversa, o maior evento sobre o tema no estado do Paraná.

Logística Reversa

Um dos painéis temáticos, no dia 30/10, será a 7ª edição do Seminário Paranaense de Logística Reversa. Nesta sessão, será discutido o panorama nacional e estadual da logística reversa, com foco nas novas regulamentações e incentivos tributários para a reciclagem. Especialistas renomados estarão presentes, além de representantes estaduais, debatendo o futuro da logística reversa no Paraná e no Brasil.

Diversidade de temas

O painel sobre ESG destacará como o setor industrial pode integrar os pilares de governança ambiental e social em suas operações, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao Pacto Global da ONU. Empresas como Frimesa e Klabin apresentarão seus cases de sucesso em práticas ESG, demonstrando como estas ações têm contribuído para o desenvolvimento sustentável no Paraná.

O painel focado no mercado de carbono e nas mudanças climáticas discutirá como as indústrias podem se adequar às novas exigências globais, como a Lei Anti-Desmatamento da União Europeia. Cases da Renault e CIBiogás serão apresentados, exemplificando soluções para mitigar emissões e se alinhar à agenda climática.

O painel de Economia Circular trará uma discussão aprofundada sobre a Estratégia Nacional de Economia Circular e a ISO 59.000. Serão apresentados casos práticos de empresas como COCAL, Votorantim e HUB Incríveis, abordando desafios e soluções inovadoras para a implementação de práticas circulares na indústria.

O EPMAIS visa promover o diálogo e a colaboração entre a indústria e a sociedade, reforçando a importância da sustentabilidade para a competitividade e o desenvolvimento econômico do Paraná.

Serviço:

Encontro Paranaense de Meio Ambiente Industrial e Sustentabilidade – EPMAIS

Data: 29 e 30 de outubro de 2024

Local: Campus da Indústria – Curitiba/PR

Inscrições: https://t2m.io/inscricao-epmais