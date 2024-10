A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em conjunto com a Polícia Federal (PF), realizam na manhã desta segunda-feira (21) uma operação para cumprir quatro mandados de prisão e seis de busca e apreensão contra um grupo criminoso envolvido em um sequestro ocorrido no dia 13 de setembro.

A ação ocorre em Curitiba e em municípios da Região Metropolitana, como São José dos Pinhais, Pinhais, Colombo e Piraquara, com apoio aéreo de helicópteros e cães policiais da PCPR.

Conforme a investigação conjunta, os sequestradores estavam a pelo menos dez dias monitorando a rotina da vítima. Eles utilizaram três carros com placas clonadas. No dia 9 de setembro, a seguiram e colocaram um rastreador no carro dela.

No dia 13 de setembro, abordaram o carro da vítima como se fossem policiais, com coletes, balaclavas e armados com fuzis e pistolas. A agrediram no próprio veículo e em seguida a levaram para a casa dela.

No local, atraíram um funcionário e ambos foram mantidos reféns. Os dois foram agredidos enquanto o grupo procurava dinheiro pela casa. Segundo o delegado Thiago Teixeira, da PCPR, o grupo buscava o dinheiro, pois o marido da vítima foi preso no começo do ano pela PF com 3 milhões de dólares na residência.

Conforme o delegado, os criminosos buscavam informações sobre outros imóveis que poderiam haver dinheiro escondido. Como não conseguiram, eles teriam liberado as vítimas e passaram a fazer ameaças de morte.

No dia 20, uma semana depois, as vítimas foram até o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE) e também foram à Polícia Federal fazer boletim de ocorrência.

Diante da denúncia das vítimas, a polícia adiantou a operação contra o grupo, realizando as prisões nesta segunda. As investigações continuam para ver se tem mais pessoas envolvidas.