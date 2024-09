VALOR AGREGADO – Com um investimento de R$ 1 bilhão, a esmagadora de soja da C.Vale em Palotina começou a operar em novembro de 2023 em uma estrutura que ocupa 12 hectares do seu complexo industrial. Trata-se da terceira maior esmagadora do Brasil em plantas industriais de apenas uma linha de produção e a primeira em nível tecnológico. Cerca de 30% do farelo e do óleo produzidos abastece as indústrias de rações da C.Vale, enquanto o excedente é comercializado com outras empresas.

Segundo o presidente da C.Vale, Alfredo Lang, os investimentos na industrialização da soja iniciaram na década de 1990 a partir da percepção das cooperativas sobre os potenciais ganhos financeiros em relação ao grão 0. “Percebemos que não dava mais para ficar só comprando e vendendo grãos porque as margens eram apertadas e o futuro estava na industrialização. Isso gera mais renda ao produtor, receita para as cooperativas, empregos, oportunidades de negócio para prestadores de serviço e aumento na arrecadação de impostos, então todos saem ganhando”, afirmou.

Em agosto, o Governo do Estado autorizou o início das obras de construção de um contorno viário de 15,2 quilômetros no município, em parceria com a cooperativa, para melhorar a logística de chegada dos insumos na fábrica e distribuição dos produtos à base de soja. Orçado em R$ 169,3 milhões, o projeto está sendo executado pela C.Vale, com abatimento de impostos estaduais proporcionalmente ao valor investido.

Atualmente, o empreendimento processa cerca de 40 mil sacas diariamente, o que equivale a 66% de sua capacidade de produção máxima. A meta da cooperativa é alcançar a capacidade plena até outubro, quando cerca de 60 mil sacas deverão ser processadas por dia, o que equivale a 3,5 mil toneladas.

De acordo com o presidente da C.Vale, a empresa trabalha em ajustes nos processos fabris para ampliar o leque de produtos. “A industrialização da soja nos dá a oportunidade de produzir farelo, óleo, margarina, maionese e outros derivados, o que vai depender de estudos de rentabilidade”, disse Lang.

MAIOR DO BRASIL – Localizada na Lapa, na Região Metropolitana de Curitiba, a nova esmagadora de soja do grupo Potencial, cujas obras começaram no fim de junho de 2023, está recebendo investimento de R$ 1,7 bilhão. A esmagadora está sendo construída no Complexo Industrial do Grupo Potencial, junto à usina de biodiesel da companhia, que é a maior do Brasil e a terceira maior do mundo.

Hoje, a maior matéria-prima usada na produção do biodiesel é o óleo de soja, que corresponde em torno de 80% a 85%, sendo a maior parte dela originada dentro do Paraná”, expõe o vice-presidente Comercial, Operacional e de Relações Institucionais do Grupo Potencial, Carlos Eduardo Hammerschmidt.

Este é o maior investimento dos próximos anos do grupo, que se projeta para tornar-se um dos líderes mundiais do setor de esmagamento. Após a sua conclusão, a planta terá capacidade de processar cerca de 3.,5 mil toneladas de soja por dia, ou 1,15 milhão de toneladas por ano a partir de 2025. Com a ampliação, a Potencial continuará adquirindo óleo de soja pronto de outros fornecedores, mas a esmagadora será responsável por quase metade da principal matéria-prima da usina.

Estão sendo construídos dois silos para armazenamento de soja, com capacidade de 150 mil toneladas cada, e outro silo, com capacidade de 100 mil toneladas, para armazenar o farelo, um dos resíduos da extração do óleo, que pode ser utilizado na produção de ração e outros produtos e será comercializado nos mercados interno e externo.

“É um novo segmento para nós, mas que vai ao encontro do nosso objetivo de protagonizarmos essa transição de um agronegócio aliado à indústria dentro de um modelo mais sustentável”, disse o vice-presidente da Potencial. “Serão mais de 300 empregos diretos gerados, quase dobrando o número de empregados trabalhando nesse complexo industrial e atingindo mais de 2 mil pessoas entre prestadores de serviços e outros parceiros comerciais”, acrescento Hammerschmidt.

Por meio de um acordo com o Governo do Estado para descontos no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), o grupo Potencial pavimentou parte das vias urbanas do entorno da usina e da futura esmagadora. Após a sua conclusão, estão previstos novos pavimentos no contorno da área do completo e a construção de um terminal ferroviário para ligar a planta com a linha férrea que vai até o Porto de Paranaguá.

CONTROLE DE QUALIDADE – Atualmente, somente a usina de biodiesel do Grupo Potencial recebe em média 70 caminhões carregados com até 60 mil litros de óleo de soja cada diariamente. Segundo o gerente-geral da Divisão Industrial da Potencial, Robson Rodrigues Antunes, todas as cargas que chegam passam por um controle de qualidade rigoroso para passarem pelo processo que as transformará em biodiesel.

Os laboratórios da empresa são certificado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) e credenciado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o que permite que a equipe certifique a própria produção e preste serviços para outras indústrias, usinas e distribuidoras.

“Temos dois laboratórios: um central, onde recebemos as matérias-primas e certificamos os produtos acabados, e um de controle de processos, onde são colhidas amostras de cada etapa do processo periodicamente para análise e ajustes quando necessário. Toda a operação é controlada 24 horas por dia em um Centro de Operações Integrado para garantir que o processo continue de forma ininterrupta”, explicou Antunes.

Após passar por tratamento para poder ser usado na usina, o óleo de soja é misturado ao metanol, outro insumo que também pode ser produzido no campo a partir da biomassa ou resíduos agrícolas, e de um catalisador, em um processo químico chamado transesterificação.

“A fabricação tem como resultado final 90% de biodiesel e 10% de glicerina bruta, que no caso da Potencial passa por um processo de refino em uma planta própria para ser comercializada com outras indústrias, como a farmacêutica, alimentícia e de cosméticos”, relatou o gerente-geral, demonstrando ainda mais uma gama de produtos que usa a soja como base.

OUTROS EMPREENDIMENTOS – Na metade de 2023, o Governo do Estado do Paraná e a Be8 assinaram um protocolo de intenções para viabilizar investimentos em uma esmagadora de soja em Marialva, na região Noroeste, onde a empresa já tem uma unidade de produção de biodiesel. A nova planta terá capacidade de processamento de 5 mil toneladas por dia e a empresa estima que o investimento poderá chegar a R$ 1,5 bilhão

No fim do ano passado, a Cooperativa Agropecuária Tradição (Coopertradição) iniciou as obras de uma indústria de farelo e óleo de soja com capacidade inicial de 2 mil toneladas de grão esmagado por dia. O empreendimento, orçado em R$ 700 milhões, conta com R$ 34 milhões de financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Com a nova esmagadora, a capacidade de industrialização da soja, que atualmente é de 20% da produção na região Sudoeste, deverá superar os 40%

LEGISLAÇÃO – Em setembro, o Congresso Nacional aprovou o projeto dos chamados ‘Combustíveis do Futuro’, que entre outras medidas aumenta a proporção máxima de biodiesel que pode ser acrescido ao diesel de origem fóssil. Desde março, esse percentual é de 14%, com ampliação de um ponto percentual por ano até alcançar a meta de 20% da mistura no ano de 2030.

O texto, que aguarda sanção da Presidência da República para entrar em vigor, também define que a ANP vai regular e fiscalizar os combustíveis sintéticos e que podem substituir parcial ou totalmente combustíveis de origem fóssil.

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), o consumo de soja no país deverá aumentar de 6 milhões de toneladas em 2024 para 11,1 milhões de toneladas em 2030, em parte por causa dessas mudanças legais. O crescimento também impactará a projeção de esmagamento de soja, que poderá chegar a 55,8 milhões de toneladas em 2030.