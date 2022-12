Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná é o Estado que mais gerou 4.832 empregos em novembro, somando ao todo 153.693 empregos gerados em 2022 e se tornou o maior empregador da região Sul do país. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O resultado de novembro supera a soma da região Norte (3.055) e Centro-Oeste (-773), e de estados com populações maiores que o Paraná, como Minas Gerais (4.279) e Bahia (4.425). O saldo de vagas no mês é resultado da diferença entre as 127.394 admissões e os 122.562 desligamentos no período.

No acumulado do ano, foram 1.627.912 contratações contra 1.474.219 demissões. Com o saldo, o Paraná fica atrás apenas dos estados mais populosos do Sudeste: São Paulo (712.888), Minas Gerais (223.982) e Rio de Janeiro (202.813). Além disso, o resultado é superior à soma do resultado dos sete estados da região Norte no período.

“Na economia, os resultados do Paraná têm sido excelentes. Chegamos ao posto de quarta potência econômica do Brasil e os números de empregabilidade continuam altos. Estamos fechando o ano com mais um grande resultado no Caged”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O Estado teve saldo positivo na geração de emprego em todos os meses de 2022. As 153.693 vagas abertas no ano são resultado da soma dos saldos dos meses de janeiro (19.521), fevereiro (29.070), março (5.328), abril (9.589), maio (14.026), junho (14.338), julho (16.503), agosto (15.521), setembro (12.920), outubro (10.525) e novembro (4.832).

Empregos no Brasil

No Brasil, o saldo de empregos em novembro foi de 135.495 vagas, chegando a 2.466.377 postos de trabalho acumulados entre janeiro e novembro de 2022. O estoque de trabalhadores com carteira assinada no país alcançou novo recorde histórico com 43.144.732 postos de trabalho.