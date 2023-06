Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Paraná registrou a abertura de 52.523 novos postos de trabalho entre janeiro e abril de 2023. As informações estão presentes no levantamento do Sebrae, desenvolvido com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Do montante total dos primeiros quatro meses, as micro e pequenas empresas (MPE) foram responsáveis por 49.471 contratações, seguidas por administração pública, com 1.600, e médias e grandes empresas, com 730.

Entre os pequenos negócios, o setor líder de abertura nos primeiros quatro meses do ano foi o de Serviços (30.580), seguido por Indústria e Transformação (7.674), Construção (7.319), Comércio (1.945) e Agropecuária (1.764).

Em números totais, o Paraná é o terceiro maior estado brasileiro no período analisado pela pesquisa, atrás de São Paulo (145.608) e Minas Gerais (59.078).

“Além das políticas públicas de apoio as empresas, os dados mostram o potencial inovador do empreendedor paranaense em se reinventar, buscar por inovações para os seus negócios com foco no desenvolvimento em todo o Paraná”, analisa o gerente da Unidade de Ambiente de Negócios do Sebrae/PR, Luiz Marcelo Padilha.

A pesquisa ainda apresenta dados de abril, quando as MPE registraram saldo de 10.332 vagas, com o setor de Serviços (5.137) sendo o principal, seguido por Comércio (2.005), Indústria e Transformação (1.561), Construção (1.377). Ao todo, o Estado registrou saldo de total de 9.007, devido a redução de 1.687 vagas nas médias e grandes empresas e de novas contratações de administração pública, com 379.

Brasil

A pesquisa mostra que 76% dos postos de trabalho criados em abril foram desse segmento, no Brasil. Do total de 180 mil novas vagas, 136,3 mil estavam nas micro e pequenas empresas contra 33,8 mil nas de médio e pequeno porte. A Administração Pública foi responsável por 4,6 mil.

“Mais uma vez, o segmento mostra a sua importância para a redução do desemprego e fome no país. Após o impulsionamento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre deste ano, a expectativa é que o resultado seja ainda melhor nos próximos meses e que um número maior de novos postos seja criado”, comenta o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Os pequenos negócios de todos os setores analisados apresentaram saldo positivo. O setor de Serviços foi a principal força motora de empregos do país, apresentando um total de 69,4 mil novas vagas, ou seja, seis a cada dez novos postos surgiram nesse setor. A Construção ficou na segunda posição, com 25,1 mil; seguida pelo Comércio, com 24,5 mil empregos; Indústria da Transformação, com 11,3 mil; Agropecuária, com 4,2 mil; Extrativa Mineral, com 886; e Serviços industriais de utilidade pública (SIUP), com 794.

Acumulado

Entre janeiro e abril de 2023, foram geradas 705,7 mil novas oportunidades no Brasil, sendo que 540,5 mil foram de responsabilidade aas micro e pequenas empresas, o que representa 76% desse saldo. Já as médias e grandes empresas fomentaram 83,2 mil novos postos de trabalho, o equivalente a 11,7% do total de vagas criadas no período. “Os pequenos negócios continuam mantendo a regularidade na participação do volume de novos empregos nos últimos anos. Em fevereiro, o segmento chegou a representar 85% das vagas”, observa Décio Lima.

No acumulado do primeiro quadrimestre, os pequenos negócios do setor de Serviços geraram 312,3 mil vagas, seguidos por Construção, com 110,8 mil, e Indústria da Transformação, com 94,3 mil. Embora o Comércio tenha apresentado saldo positivo nos últimos dois meses, o setor ainda está com saldo negativo de 15,6 mil no acumulado do ano. Esse resultado pode ser atribuído, em grande parte, ao mês de janeiro que, tradicionalmente, tem um número grande de demissões por causa das contratações que são feitas apenas para as festas de fim de ano.