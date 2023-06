Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quatro pessoas foram presas e porções de drogas e uma moto apreendidas em operação da Polícia Militar contra o tráfico em Siqueira Campos, na tarde desta segunda-feira (12).

De acordo com nota da corporação, a equipe realizou abordagem a dois suspeitos em frente a uma casa na Rua Terezina, encontrado porções de maconha. Já dentro da residência, foram encontrados mais porções de maconha e cocaína.

Uma motocicleta estacionada em frente ao local em questão levantou suspeita e ao ser verificado no sistema foi constatado que havia sido furtada no dia anterior em Santo Antônio da Platina.

No total foram apreendidos 12g de maconha, 1g de cocaína, R$ 151 em dinheiro, um celular e a moto, além da prisão de três homens e uma mulher presentes na residência no momento da ação policial.