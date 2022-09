Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O preço médio de venda do diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$5,19 para R$4,89 por litro a partir desta terça-feira (20). O número representa uma redução de 5,8% no valor do produto.

De acordo com a Petrobras, a redução do preço que chegará ao consumidor é de aproximadamente R$0,27, levando em consideração a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do combustível comercializado nos postos. Dessa forma, o valor que estava estimado em R$4,67, em média, passa para R$4,40 a cada litro.

Segundo a Petrobras, a redução “acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”.