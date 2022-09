Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente entre um carro e um ônibus com placas de Curitiba deixou duas pessoas mortas e duas feridas, entre elas uma criança de 10 anos, na noite deste domingo (18), por volta das 23h40. A colisão foi registrada na altura do Km 356 da BR-277, em Guarapuava, na região Central do Paraná.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os veículos bateram de frente. O carro, um Fiesta com placas de Guarapuava, ficou destruído e terminou capotado fora da pista. No automóvel estavam um homem, motorista do Fiesta, a esposa como passageira, e uma criança, um menino de 10 anos. O casal ficou encarcerado no carro e não resistiu aos ferimentos. Os corpos foram retirados do automóvel e encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). A criança ficou gravemente ferida, foi socorrida e levada ao hospital.

O ônibus parou no acostamento, a cerca de 100 metros do carro. No veículo, o condutor, de 45 anos, teve ferimentos leves e foi atendido pelos socorristas do Siate. Além dele, 13 pessoas estavam no ônibus e não se feriram.