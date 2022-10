Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Programa Universidade 2030 está com inscrições abertas para curso online e gratuito sobre Desenvolvimento Sustentável e a implantação da Agenda 2030 para estudantes da graduação e pós-graduação das sete Universidades Estaduais do Paraná. As inscrições seguem até 6 de novembro via formulário do Google. A ação é desenvolvido pelo Youth Action Hub Curitiba em parceria com a Universidade Virtual do Paraná (UVPR) e a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti). As aulas terão início em 9 de novembro.

Com atividades assíncronas e palestras síncronas com especialistas em temas ligados ao Desenvolvimento Sustentável e à Agenda 2030, o curso terá um total de 40 horas. O Programa tem como objetivo formar e conscientizar universitários sobre o Desenvolvimento Sustentável para a implementação da Agenda 2030 no Paraná. Com a realização do curso, espera-se que os estudantes fiquem aptos a aplicarem as práticas sustentáveis no dia a dia, desenvolvendo habilidades diferenciadas que possam contribuir para ingresso no mercado de trabalho.

Sobre a Organização

O Youth Action Hub (YAH) é uma iniciativa global, com impacto local, presente em mais de 37 países e ligado às Nações Unidas (UNCTAD), que tem como objetivo apoiar a implementação do Desenvolvimento Sustentável no Brasil e no Mundo por meio do protagonismo jovem.

Clique AQUI para realizar sua inscrição.