Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná participou, de 18 a 20 de outubro, da 15ª edição da Feira Internacional de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Ficafé). Durante o evento, estudantes e professores da UENP divulgaram pesquisas e trabalhos realizados no Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes. A Feira, realizada pela Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (Acenpp), tem como objetivo visibilizar produtores e empreendedores do agronegócio da região do Norte Pioneiro.

O reitor da UENP, professor Fábio Antonio Neia Martini, participou do evento de abertura e ressaltou a importância da Ficafé para o Norte do Paraná. “A UENP buscou, nesse ano, ampliar sua participação na Ficafé, que é um dos maiores eventos de inovação em cafeicultura do Brasil, por entender sua importância para região e para nossa Instituição que atua diretamente, por meio de nossos cursos de graduação e pós-graduação, na produção de conhecimentos relacionados à área. Agradeço a todos os professores e alunos de nossa comunidade acadêmica que participaram do evento e foram a vitrine de nossa Universidade nesses três dias”, disse.

Emília de Paiva Porto, professora do curso de Medicina Veterinária e Ciências Biológicas do Campus Luiz Meneghel, participou dos três dias do evento representando a Universidade. “Nós viemos para divulgação do vestibular, do mestrado de Agronomia, da residência em medicina veterinária e do nosso Centro de Ciências Agrárias. Trouxemos projetos e programas que são desenvolvidos pelos estudantes dos cursos de Agronomia, Medicina Veterinária e Ciências Biológicas”.

O biólogo do NEAT e bolsista colaborador do Programa Paraná Mais Orgânico, Diego Pontiero da Silva, comenta sobre as ações que foram realizadas durante a Feira. “Estamos aqui com a pretensão de estender o programa, disseminar a agroecologia e o Programa Paraná Mais Orgânico, atendendo os agricultores da região e toda a comunidade”. Diego ainda falou sobre a importância dessas conexões. “Promover o pensamento global é muito bom para o trabalho que todos executam. É estratégico, de certo modo”.

José Gabriel Castilho Teodoro, engenheiro agrônomo, que atua no Desata UENP, ressalta que o evento possibilitou uma aproximação do público com o trabalho realizado pelo projeto de extensão.“O Decisão Sustentável e Avançada em Tecnologia de Aplicação (DESATA) é um projeto que busca levar treinamento de tecnologia de aplicação para os agricultores. Em geral, auxilia a comunidade do agro a melhorar a produtividade. Isso gera interesse e estamos sendo muito bem recebidos, principalmente, porque há diversos públicos aqui, desde estudantes de colégios agrícolas até profissionais do agro de diversas áreas. Todo esse contato é essencial”, finalizou.

No evento, a Universidade foi representada ainda por profissionais da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (AITEC), juntamente dos estudantes ganhadores da Genius Hackathon. Mayra Costa da Cruz Gallo de Carvalho, professora do curso de Ciências Biológicas e diretora da AITEC, comenta sobre a participação. “Nós trouxemos, para a Ficafé, o projeto desenvolvido pelos alunos de Ciência da Computação durante a GeniusCon, ganhador na modalidade Hackathon. Decidimos trazer os meninos para realizar uma apresentação e também participar de podcasts, divulgando o trabalho realizado por eles”, frisou.