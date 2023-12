O setor agropecuário foi responsável por 69,5% da exportação entre janeiro e novembro deste ano, no Paraná. O montante do estado neste período foi de US$ 23,1 bilhões, sendo que produtos do segmento somaram valor superior a US$ 16 bilhões.

As informações são de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), e reunidas pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

O crescimento do setor em comparação com os 11 primeiros meses do ano passado foi de 18%, em que o segmento exportou US$ 13,6 bilhões.

De acordo com o secretário da Agricultura e do Abastecimento, Noberto Ortigara, o ano de 2023 “foi de recuperação do grande desastre de 2022 quando o Paraná perdeu mais de 31 bilhões de reais na produção agrícola”.