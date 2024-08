A Editora da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) lançou a cartilha pedagógica “A história do dinheiro e o dinheiro brasileiro”, desenvolvida pelo professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGEn) da UENP, Carlos César Garcia Freitas, em conjunto com Valquíria Batista Bueno.

Direcionado aos anos iniciais do Ensino Fundamental, o material tem como objetivo discutir a história do dinheiro e sua importância social, com ênfase na moeda nacional, e servir como ferramenta de suporte para o ensino da Educação Financeira em ambiente escolar. A cartilha visa engajar os estudantes no tema de forma interativa e divertida.

A obra foi desenvolvida a partir da produção técnica educacional “Sequência didática de Educação Financeira para o Ensino Fundamental – anos iniciais”, integrando a dissertação de mestrado “Educação Financeira no Ensino Fundamental – anos iniciais: desenvolvimento e aplicação de uma Sequência Didática”, elaborado no âmbito do PPGEn.

Acesse a cartilha “A história do dinheiro e o dinheiro brasileiro” AQUI.