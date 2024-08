A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPA) do Campus Luiz Meneghel da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), de Bandeirantes, realizou, nos dias 8 e 9 de agosto, o treinamento dos novos integrantes da Gestão 2024-2025, eleita em maio deste ano. O curso é a primeira etapa a ser cumprida pela diretoria da CIPA no início do mandato.

A capacitação totalizou 16 horas e contou com abordagens teóricas e práticas com o objetivo de habilitar os membros da CIPA para desenvolverem adequadamente suas atribuições e contou com especialistas da área da Saúde do Trabalhador, da Segurança e Prevenção no Ambiente de Trabalho e da Legislação Trabalhista em Relação à Segurança e Saúde no Trabalho.

Segundo o presidente da CIPA/CLM, Mauro Januário, a finalidade principal é preparar os integrantes para identificar riscos e, no final, propor as medidas preventivas a esses riscos tanto de acidentes quanto de doenças. “Esse treinamento contribui para um ambiente de trabalho mais seguro. Há uma conscientização dos membros sobre os riscos que existem aqui no ambiente da Universidade, o que deixa a nossa equipe mais atenta. É muito importante tornar nosso ambiente de trabalho o mais seguro possível”, pontua Mauro.

Fazem parte da nova gestão da CIPA/CLM o professor Mauro Januário como presidente; Gilda dos Santos da Rocha Tomé como vice-presidente; Maria Imaculada da Silva, Rita de Cássia Sampaio e Valdir Lopes como membros titulares; e Wellington Nogueira Santiago e Diana Linares como membros suplentes.