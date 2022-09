Estudante com paralisia cerebral se forma na UFPR

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nas redes sociais, uma história de uma estudante com paralisia cerebral viralizou após ela se formar na unidade do Litoral da Universidade Federal do Paraná (RFPR). Emanuelle Aguiar de Araújo recebeu o diploma no dia 20 de setembro em geografia e compartilhou a conquista em seus perfis, onde é conhecida como Manu Aguiar.

Ela também é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná (Coede/PR) e pesquisadora sobre inclusão, acessibilidade, sexualidade e capacitismo.

Manu, nas redes sociais, fez um desabafo contando que já ouviu de um médico que seria um “alface”, que a trajetória foi repleta de barreiras e agradeceu a ajuda da família, dos colegas de curso e dos educadores da universidade. Segundo a UFPR, ela é a primeira estudante com paralisia cerebral a se formar no Litoral, na unidade localizada em Matinhos.