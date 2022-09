Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma gravação no SBT precisou ser interrompida após um desentendimento entre MC Melody e Cinthia Cruz. O que parecia ser apenas uma brincadeira entre elas durante um quadro de culinária do programa Cozynhando Ideias, do TVZyn (canal digital da emissora voltado para crianças), saiu completamente do roteiro e terminou em quebra-pau. O resultado disso foi um cenário praticamente destruído pela guerra de comida que se formou no estúdio.

Em contato, a equipe da cantora confirmou as informações obtidas pela coluna LeoDias, mas ressaltou que na mesma gravação, ocorrida há um mês, tudo ficou resolvido entre elas. Melody era convidada da atração que Cinthia apresenta no TVZyn e a briga foi motivada por causa de uma dinâmica acirrada em um quadro.

