Entre os dias 26 e 29 de janeiro, 12 estudantes paranaenses do Colégio Sesi da Indústria do Centro de Curitiba vão representar o Estado na 70ª edição da Harvard Model United Nations (HMUN), maior e mais prestigiada simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) do mundo, que acontece em Boston, nos Estados Unidos.

O evento reúne mais de 4 mil alunos de Ensino Médio – e 9º ano do Ensino Fundamental – de 57 países diferentes, para simularem papéis de diplomatas, juízes, deputados ou jornalistas nos comitês da ONU.

Os estudantes são selecionados por meio de um processo seletivo, composto pela defesa de assuntos por meio de textos em inglês produzidos pelos próprios alunos. O objetivo principal da HMUN é o debate e a solução de problemáticas urgentes para a comunidade internacional.

Os alunos do Colégio Sesi da Indústria foram selecionados para comitês intermediários e avançados. Eles vão representar a Polônia, em sete comitês diferentes, e a França, no Conselho de Segurança da ONU.

Para a superintendente do Sesi no Paraná, Fabiane Franciscone, a participação do Colégio Sesi no evento mundial é motivo de muito orgulho para a instituição.

“Sempre incentivamos a participação de nossos alunos em projetos que estimulem o pensamento crítico e o desenvolvimento de soluções para desafios reais. Esses estudantes fazem parte de um seleto grupo de jovens escolhidos pela Universidade de Harvard para pensar em questões contemporâneas, nas mais diversas frentes, e que terão a oportunidade de entrar em contato com culturas de mais de 50 países.”

Esta é a segunda participação da unidade Centro do Colégio Sesi da Indústria na HMUN. Na edição anterior, a delegação representou a República Dominicana no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (United Nations Environment Programme – UNEP).

O mentor do projeto no Colégio Sesi da Indústria do Centro, professor Tiago Cantuario da Silveira, conta que as participações como representantes da Polônia e da França são bem importantes e mostram o protagonismo que a delegação recebeu em pautas que envolvem esses dois países.

“A Polônia, por ser um país essencial na discussão atual, frente ao conflito entre Ucrânia e Rússia. Os comitês têm temáticas que envolvem esse conflito. E a França, por estarmos no Conselho de Segurança que, talvez, seja uma das reuniões mais importantes das quais vamos participar no evento”, afirma.

A preparação dos alunos para a HMUN teve conceituação sobre a ONU, as simulações, sobre os documentos que os alunos precisavam construir, como funcionam os debates e como elaborar os discursos.

“Este é um grupo bem diverso, com alunos dos três anos do Ensino Médio, com conhecimentos apurados em diferentes áreas, como História, Geografia e na própria proficiência em língua inglesa. Houve uma troca bem bacana entre eles”, diz o professor.

“Durante o ano de 2022, em conjunto com o professor Tiago, começamos as atividades do Clube de Simulações da ONU, com o objetivo de transformar esses acadêmicos e trazer oportunidades internacionais mais acessíveis aos alunos do Colégio, além de ajudá-los a desenvolver habilidades de oratória, debate e negociação. Estou muito animada para participar da HMUN novamente e tenho certeza que essa experiência vai ser muito importante para o meu crescimento acadêmico e pessoal, uma vez que estaremos em um ambiente com delegados de diversos países e aprenderemos muito com eles”, comenta a aluna Maria Victoria Silva Sanchez, que representou o Colégio na edição anterior da HMUN.

A participação no evento, incluída no currículo acadêmico, trouxe para mais perto o sonho de estudar em uma universidade fora do Brasil: ela recebeu cartas de aceite em universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra.