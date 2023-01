Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Jacarezinho deverá ganhar nos próximos dias uma unidade da Lojas Quero-Quero, em mais um importante investimento privado que vai garantir a abertura de novos postos de empregos no município.

A rede, que conta com quase 500 lojas, planeja abrir dentro de alguns dias sua filial em Jacarezinho. Todo o processo tem sido acompanhado pela prefeitura, que ofereceu apoio e suporte legal desde que a empresa sinalizou a vinda ao município.

A própria escolha da equipe que atuará na nova unidade conta com intermediação da prefeitura, através do trabalho da Agência do Trabalhador, que recebe os currículos de interessados e repassa para a diretoria da rede fazer as entrevistas dos perfis que se encaixem nas exigências pré-estabelecidas.

“Mais empregos gerados aos nossos cidadãos e mais uma mostra que as grandes redes estão enxergando em Jacarezinho uma cidade com uma economia promissora e propícia a receber investimentos”, comemora o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares.

LEGENDA: Lojas Quero-Quero em breve abrirá unidade em Jacarezinho (foto ilustrativa)