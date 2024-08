Patrícia Poloni Meneghetti, formada em Engenharia Elétrica e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica e Computação (PGEEC) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Foz do Iguaçu, tornou-se a primeira mulher no Brasil a ser certificada pela Tesla. Ela agora atua em instalações, manutenções e operações dos sistemas de armazenamento de energia da renomada empresa americana.

A jornada de Patrícia na área de energia começou durante o mestrado, quando ela se dedicou a pesquisar sobre microrredes de energia. Esse trabalho foi crucial para sua primeira oportunidade profissional, ainda enquanto cursava o mestrado, no Centro Internacional de Energias Renováveis (Cibiogás), no Itaipu Parquetec, em Foz do Iguaçu.

Após a conclusão do mestrado, por meio de uma publicação no LinkedIn, a empresa Micropower Energy, especializada em sistemas de armazenamento de energia, interessada no trabalho que a engenheira desenvolvia sobre microrredes, convidou Patrícia a integrar o time de colaboradores. Atualmente, ela lidera todos os projetos de microrredes de energia da empresa, que é a única no Brasil certificada pela Tesla para operar seus sistemas de armazenamento.

Para obter essa certificação, Patrícia passou por um treinamento intensivo de dez dias no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no centro de treinamento da Tesla. Essa qualificação não apenas solidificou sua posição na indústria, mas também abriu novas portas em sua carreira.

Patrícia destacou a importância do mestrado da Unioeste em seu desenvolvimento profissional. “O mestrado foi a porta de entrada para mim de todas as oportunidades que eu tive de estar no mercado de trabalho hoje. Sempre reforço isso para os egressos do mestrado e para aqueles que ainda não são, que têm a vontade de fazer o curso”, afirmou.

Para obter essa certificação, Patrícia passou por um treinamento intensivo de dez dias no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, no centro de treinamento da Tesla. Essa qualificação não apenas solidificou sua posição na indústria, mas também abriu novas portas em sua carreira.

Patrícia destacou a importância do mestrado da Unioeste em seu desenvolvimento profissional. “O mestrado foi a porta de entrada para mim de todas as oportunidades que eu tive de estar no mercado de trabalho hoje. Sempre reforço isso para os egressos do mestrado e para aqueles que ainda não são, que têm a vontade de fazer o curso”, afirmou.